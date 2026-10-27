Репортерка Channel 14 заявила про переслідування в Хайфі — Jerusalem Post

В Ізраїлі кореспондентка Channel 14 на півночі країни Галь Тобі заявила, що під час висвітлення голосування на виборчій дільниці в районі Денія у Хайфі її словесно ображали та переслідували. Інцидент стався у вівторок вранці, коли журналістка працювала на дільниці без оператора.

Втручання в прямий ефір

Як повідомляє Jerusalem Post, Тобі розповіла, що до неї близько підійшов чоловік, торкався її знімального обладнання та заважав роботі, зокрема під час прямого ефіру. За її словами, чоловік стверджував, що вона знімає людей на задньому плані.

Журналістка пояснила, що перебувала у публічному місці, а також змінила кут камери, щоб у кадрі була лише вона. Попри це чоловік, за її твердженням, продовжив втручатися в її роботу. Тобі також заявила, що він був із двома іншими людьми та сказав їм, що вони не хочуть бачити Channel 14.

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Реакція на інцидент

За словами Тобі, під час інциденту вона чула висловлювання проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, а інші присутні на виборчій дільниці намагалися її захистити. Журналістка розплакалася після події, однак у ефірі Channel 14 заявила, що продовжить працювати та висвітлювати події з місця.

Голова партії «Народ Ізраїлю» Офер Вінтер засудив повідомлення про переслідування кореспондентки. Він закликав правоохоронні органи відреагувати та заявив, що напади на журналістів і знімальні групи, які виконують свою роботу, мають бути однозначно засуджені.

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