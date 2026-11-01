В Ізраїлі мітингували за коаліцію з арабськими партіями — Anadolu Agency

У кількох містах Ізраїлю в суботу відбулися демонстрації з вимогою сформувати новий уряд за участю арабських партій. У Тель-Авіві тисячі людей зібралися на площі Габіма та закликали до співпраці з Об’єднаним списком і партією РААМ — Об’єднаним арабським списком, повідомляє Anadolu Agency.

Акції в кількох містах

Учасники тель-авівської акції несли плакати із закликами до партнерства та рівності, після чого рушили до площі Рабіна. Подібні демонстрації пройшли на Паризькій площі в Єрусалимі, на площі біля аудиторії в Хайфі, у Беер-Шеві, а також на перехресті Рас-Амер поблизу міст Тіра і Тайбе.

За даними Haaretz, на плакатах у Хайфі й Тель-Авіві були числа 67 і 53, що відображають розподіл місць у Кнесеті після виборів у вівторок. Партії, які виступають проти прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, разом із арабськими партіями мають 67 із 120 мандатів. Блок Нетаньягу здобув 53 місця.

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Контрпротест правих активістів

Водночас сотні правих активістів також зібралися на площі Габіма, виступаючи проти участі арабських партій в урядовій коаліції та вимагаючи нових виборів. Поліція виділила для них окрему зону, однак десятки активістів прибули раніше й зайшли на місце, відведене для прихильників арабо-ізраїльського партнерства.

За даними The Times of Israel, більшість ізраїльських партій, що виступають проти Нетаньягу, не підтримують створення коаліції з арабськими партіями. Без них єврейські партії блоку змін мають 48 мандатів — на п’ять менше, ніж у Нетаньягу, і менше за необхідний для більшості поріг у 61 голос. РААМ заявляла про готовність увійти до уряду, а лідер Об’єднаного списку Юсеф Джабарін говорив, що партія готова сприяти усуненню уряду Нетаньягу.

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