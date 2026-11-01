В нескольких городах Израиля в субботу состоялись демонстрации с требованием сформировать новое правительство с участием арабских партий. В Тель-Авиве тысячи людей собрались на площади Хабима и призвали к сотрудничеству с Объединенным списком и партией РААМ — Объединенным арабским списком, сообщает Anadolu Agency.

Акции в нескольких городах

Участники акции в Тель-Авиве несли плакаты с призывами к партнерству и равенству, после чего направились к площади Рабина. Подобные демонстрации прошли на Парижской площади в Иерусалиме, на площади у аудитории в Хайфе, в Беэр-Шеве, а также на перекрестке Рас-Амер возле городов Тира и Тайбе.

По данным Haaretz, на плакатах в Хайфе и Тель-Авиве были числа 67 и 53, отражающие распределение мест в Кнессете после выборов во вторник. Партии, выступающие против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, вместе с арабскими партиями имеют 67 из 120 мандатов. Блок Нетаньяху получил 53 места.

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Контрпротест правых активистов

В то же время сотни правых активистов также собрались на площади Хабима, выступая против участия арабских партий в правительственной коалиции и требуя новых выборов. Полиция выделила для них отдельную зону, однако десятки активистов прибыли раньше и вошли на место, отведенное для сторонников арабо-израильского партнерства.

По данным The Times of Israel, большинство израильских партий, выступающих против Нетаньяху, не поддерживают создание коалиции с арабскими партиями. Без них еврейские партии блока перемен имеют 48 мандатов — на пять меньше, чем у Нетаньяху, и меньше необходимого для большинства порога в 61 голос. РААМ заявляла о готовности войти в правительство, а лидер Объединенного списка Юсеф Джабарин говорил, что партия готова содействовать отстранению правительства Нетаньяху.

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