周六，以色列多个城市举行示威，要求组建有阿拉伯政党参与的新政府。在特拉维夫，数千人聚集在哈比马广场，呼吁与联合名单党以及拉阿姆党——联合阿拉伯名单合作，据阿纳多卢通讯社报道。

多个城市举行活动

特拉维夫集会的参与者手持呼吁伙伴关系与平等的标语，随后前往拉宾广场。耶路撒冷的巴黎广场、海法礼堂附近的广场、贝尔谢巴，以及蒂拉和泰贝两座城市附近的拉斯阿梅尔路口也举行了类似示威。

据《国土报》报道，海法和特拉维夫的标语上出现了67和53两个数字，反映了周二选举后以色列议会的席位分配。反对总理本雅明·内塔尼亚胡的政党与阿拉伯政党合计拥有120个席位中的67席。内塔尼亚胡阵营赢得53席。

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右翼活动人士的反示威

与此同时，数百名右翼活动人士也聚集在哈比马广场，反对阿拉伯政党参与执政联盟，并要求举行新的选举。警方为他们划定了单独区域，但数十名活动人士提前到达，并进入了为支持阿以伙伴关系人士预留的区域。

据《以色列时报》报道，大多数反对内塔尼亚胡的以色列政党不支持与阿拉伯政党组成联盟。没有这些政党，变革阵营中的犹太政党拥有48个席位——比内塔尼亚胡少5席，也低于获得多数所需的61票门槛。拉阿姆表示愿意加入政府，而联合名单党领导人优素福·贾巴林称，该党准备协助推翻内塔尼亚胡政府。

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