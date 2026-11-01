据《耶路撒冷邮报》报道，以色列犹太低地的古夫林森林内，一座可追溯至公元前12世纪的迦南人加隆堡垒在完成大规模保护工程后重新向游客开放。该遗址位于该国南部加尔-翁基布兹附近。

堡垒在发掘期间被发现

以色列文物局考古学家萨尔·加诺尔和伊塔马尔·魏斯拜因于2018年至2019年的发掘工作中发现了这座建筑。他们认为，这座堡垒可能是为保护当地迦南人居民免受外来入侵而建，其中包括非利士人可能发动的袭击。

研究人员指出，公元前12世纪初，迦南处于埃及统治之下。在此期间，以色列人和非利士人出现在该地区，引发了领土冲突。这座堡垒位于一条连接沿海平原和犹太低地的道路上方，地处战略要地。

建筑与发现

这座堡垒近似正方形，约长18米、宽18米，每个角落都有一座瞭望塔。其门槛由整块岩石雕凿而成，重约三吨。内院铺设了石板，中央设有柱子，两侧分布着居住和储存物资的房间。

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考古学家在这些房间中发现了数千件陶器碎片，部分器皿保存完整。研究人员认为，某些物品曾被用于祭祀当地神祇。

完善遗址通行条件

犹太民族基金KKL-JNF为修复该遗址投入约40万以色列谢克尔。工程包括保护堡垒本身、在建筑物上施加与周边景观相协调的保护性涂层，以及标示房间和遗址整体结构的轮廓。

堡垒附近还设置了停车场、新的进场道路、野餐区和指示系统。为残障人士提供了无障碍停车位以及通往城堡的路线。

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