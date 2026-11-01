В Израиле, в лесу Гуврин на Иудейской низменности, после масштабных консервационных работ вновь открыли для посетителей хананейскую крепость Галон, датируемую XII веком до нашей эры. Памятник расположен недалеко от кибуца Галь-Он на юге страны, сообщает The Jerusalem Post.

Крепость нашли во время раскопок

Археологи Управления древностей Израиля Саар Ганор и Итамар Вайсбейн обнаружили сооружение во время раскопок в 2018–2019 годах. По их мнению, крепость могла быть построена для защиты местного хананейского населения от внешних вторжений, в частности возможных нападений филистимлян.

Исследователи отметили, что в начале XII века до нашей эры Ханаан находился под властью Египта. В этот период в регионе появились израильтяне и филистимляне, что вызвало территориальные конфликты. Крепость стояла в стратегическом месте над дорогой, соединявшей прибрежную равнину с Иудейской низменностью.

Сооружение и находки

Крепость имеет почти квадратную форму — примерно 18 на 18 метров — и сторожевую башню в каждом углу. Ее порог высечен из цельной скалы, а его вес составляет около трех тонн. Внутренний двор был вымощен каменными плитами и имел колонны в центральной части, а по бокам располагались помещения для проживания и хранения запасов.

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В этих комнатах археологи нашли тысячи фрагментов керамики, при этом часть сосудов сохранилась целой. Исследователи считают, что отдельные предметы использовались для поклонения местным богам.

Обустроен доступ к памятнику

Еврейский национальный фонд KKL-JNF вложил в восстановление объекта около 400 тысяч израильских шекелей. Работы предусматривали сохранение самой крепости, нанесение на сооружения защитного покрытия, сочетающегося с ландшафтом, а также выделение контуров помещений и всей структуры памятника.

Возле крепости также обустроили парковку, новую подъездную дорогу, зону для пикников и систему указателей. Для людей с инвалидностью предусмотрены доступные парковочные места и маршрут к цитадели.

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