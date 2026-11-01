В пригороде Аделаиды в Австралии в результате дорожной аварии погиб пешеход, еще один пешеход получил тяжелые травмы. Полиция предъявила обвинения 19-летнему водителю, который не пострадал в ДТП, сообщает ABC News.

ДТП на перекрестке

Авария произошла в воскресенье после 10:00 на перекрестке Waterloo Corner Road и Whites Road в районе Солсбери-Норт на севере Аделаиды. По данным полиции Южной Австралии, автомобиль столкнулся с опорой светофора и двумя пешеходами.

Один из пешеходов погиб на месте аварии. Второго пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. После инцидента перекресток перекрыли, на месте работали следователи по расследованию тяжелых ДТП.

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Обвинения водителю

Водителя задержали в 11:20. Ему предъявили обвинения в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью вследствие опасного управления автомобилем. Мужчину освободили под залог; 14 декабря он должен предстать перед Магистратским судом Элизабет.

Его водительское удостоверение немедленно приостановили до дальнейшего распоряжения. Полиция призвала очевидцев аварии и водителей, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать происшествие, обратиться в правоохранительные органы. Погибший пешеход стал 90-м человеком, погибшим на дорогах штата Южная Австралия с начала года.

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