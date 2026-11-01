W Izraelu, w lesie Guvrin na Nizinie Judejskiej, po zakrojonych na szeroką skalę pracach konserwatorskich ponownie otwarto dla zwiedzających kananejską twierdzę Galon, datowaną na XII wiek p.n.e. Zabytek znajduje się w pobliżu kibucu Gal-On na południu kraju, informuje „Jerusalem Post”.

Twierdzę odkryto podczas wykopalisk

Archeolodzy Izraelskiego Urzędu Starożytności Saar Ganor i Itamar Weissbein odkryli budowlę podczas wykopalisk w latach 2018–2019. Ich zdaniem twierdza mogła zostać zbudowana w celu ochrony miejscowej ludności kananejskiej przed zewnętrznymi najazdami, w tym możliwymi atakami Filistynów.

Badacze zauważyli, że na początku XII wieku p.n.e. Kanaan znajdował się pod panowaniem Egiptu. W tym okresie w regionie pojawili się Izraelici i Filistyni, co wywołało konflikty terytorialne. Twierdza stała w strategicznym miejscu nad drogą łączącą równinę nadmorską z Niziną Judejską.

Budowla i znaleziska

Twierdza ma niemal kwadratowy kształt — około 18 na 18 metrów — oraz wieżę strażniczą w każdym narożniku. Jej próg wykuto z litej skały, a jego masa wynosi około trzech ton. Wewnętrzny dziedziniec był wyłożony kamiennymi płytami i miał kolumny w centralnej części, natomiast po bokach znajdowały się pomieszczenia mieszkalne i magazyny zapasów.

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W tych pomieszczeniach archeolodzy znaleźli tysiące fragmentów ceramiki, a część naczyń zachowała się w całości. Badacze uważają, że niektóre przedmioty były używane do kultu lokalnych bogów.

Zapewniono dostęp do zabytku

Żydowski Fundusz Narodowy KKL-JNF zainwestował w odnowienie obiektu około 400 tys. izraelskich szekli. Prace obejmowały zachowanie samej twierdzy, nałożenie na konstrukcje ochronnej powłoki, która harmonizuje z krajobrazem, a także wyznaczenie zarysów pomieszczeń i całej struktury zabytku.

W pobliżu twierdzy urządzono również parking, nową drogę dojazdową, strefę piknikową i system oznakowania. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano dostępne miejsca parkingowe oraz trasę do cytadeli.

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