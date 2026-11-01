2024年，韩国第三收入五分位群体中有38.9%的人的收入减少。这是自2020年以来的最高比例；当时在COVID-19疫情期间，该群体中有41.2%的人收入下降。据《韩国先驱报》报道，该数据援引自数据和统计部。

在数年下降后进一步恶化

2021年，第三五分位群体中有38.6%的人的收入下降；2022年为35.8%，2023年为35.2%。因此，在与全球疫情相关的经济低迷之后，这一指标首次上升。

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第三五分位群体中约12.8%的人的收入在一年内下降了至少50%。与此同时，该群体中57.3%的人的收入有所增长，低于2022年至2023年期间记录的63%，也是自2021年以来的最低水平。

其他群体的变化

其他五分位群体也录得收入下降：第二五分位群体中为40.5%，第五五分位群体中为35.1%，第一五分位群体中为29.1%。2024年，第三五分位群体中只有9.7%的人收入增长至少50%。这比一年前低2.3个百分点，也是自2018年开始此类统计以来的最低水平。

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