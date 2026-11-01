В Южной Корее в 2024 году доходы снизились у 38,9% людей, относящихся к третьему квинтилю доходов. Это самая высокая доля с 2020 года, когда во время пандемии COVID-19 доходы сократились у 41,2% представителей этой группы, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Министерства данных и статистики.

Ухудшение после нескольких лет спада

В 2021 году доходы сократились у 38,6% представителей третьего квинтиля, в 2022-м — у 35,8%, а в 2023-м — у 35,2%. Таким образом, показатель вырос впервые после экономического спада, связанного с глобальной пандемией.

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Примерно у 12,8% людей из третьего квинтиля доходы за год упали как минимум на 50%. В то же время доходы выросли у 57,3% этой группы — это меньше 63%, зафиксированных в период между 2022 и 2023 годами, и самый низкий уровень с 2021 года.

Динамика в других группах

Сокращение доходов также зафиксировали в других квинтилях: у 40,5% представителей второго, у 35,1% пятого и у 29,1% первого квинтиля. Только 9,7% людей из третьего квинтиля зафиксировали рост доходов как минимум на 50% в 2024 году. Это на 2,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с начала такого учета в 2018 году.

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