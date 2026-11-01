W Korei Południowej w 2024 roku dochody zmniejszyły się u 38,9% osób należących do trzeciego kwintyla dochodowego. Jest to najwyższy odsetek od 2020 roku, kiedy podczas pandemii COVID-19 dochody spadły u 41,2% przedstawicieli tej grupy, informuje Korea Herald, powołując się na dane Ministerstwa Danych i Statystyki.

Pogorszenie po kilkuletnim spadku

W 2021 roku dochody spadły u 38,6% przedstawicieli trzeciego kwintyla, w 2022 roku — u 35,8%, a w 2023 roku — u 35,2%. Tym samym wskaźnik wzrósł po raz pierwszy po spowolnieniu gospodarczym związanym z globalną pandemią.

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U około 12,8% osób z trzeciego kwintyla dochody w ciągu roku spadły o co najmniej 50%. Jednocześnie dochody wzrosły u 57,3% tej grupy — mniej niż 63% odnotowane między 2022 a 2023 rokiem i był to najniższy poziom od 2021 roku.

Dynamika w innych grupach

Spadek dochodów odnotowano również w innych kwintylach: u 40,5% przedstawicieli drugiego, 35,1% piątego i 29,1% pierwszego kwintyla. Tylko 9,7% osób z trzeciego kwintyla odnotowało wzrost dochodów o co najmniej 50% w 2024 roku. To o 2,3 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej i najniższy wskaźnik od początku takiej ewidencji w 2018 roku.

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