В Непале армия направляет вертолет для эвакуации шестерых туристов из Индии, которые из-за сильного снегопада оказались заблокированы в Данигада, в 8-м округе сельского муниципалитета Шей-Фоксундо района Долпа. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Вертолет ожидают в ближайшее время

Глава районной администрации Джуну Хамал заявила, что вертолет должен вскоре прибыть к месту, где находятся туристы, чтобы эвакуировать их. По ее словам, расходы на спасательную операцию планируют покрыть из Фонда управления стихийными бедствиями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Снегопад продолжается несколько дней

В районе Долпа уже несколько дней непрерывно идет снег. Непогода нарушила повседневную жизнь в высокогорных местностях и усилила риски для туристов.

Районная администрация призвала местных жителей и посетителей соблюдать осторожность и оставаться в безопасных местах. Там предупредили, что сохраняющаяся неблагоприятная погода может создать дополнительные риски.

Читай нас в