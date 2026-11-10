В Варшаве, в районе улиц Свентоерской и Длугой, археологи обнаружили мушкетные пули, датируемые 1794 годом — периодом восстания Костюшко. Раскопки проводят на участке, где планируют построить два новых дома. О находках сообщает RMF24.

Следы боев XVIII века

Мазовецкий воеводский консерватор памятников заявил, что возле площади Красиньских и улицы Свентоерской произошел бой между жителями Варшавы и российскими войсками. По его словам, российские силы пытались прорваться в сторону Цитадели, но жители города перекрыли им путь.

Консерватор отметил, что мушкетные пули, найденные в значительном количестве, являются памятью об этих боях. RMF24 называет находки, датированные 1794 годом, самыми древними среди обнаруженных на этом участке.

Археологи также нашли обожженные кирпичи и конструкцию печи кузницы, которая работала в XVII веке. Все предметы передадут специалистам для детального анализа: их будут измерять, описывать и сравнивать с похожими памятниками из Польши и других стран Европы.

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Остатки застройки XIX века

На участке раскопок обнаружили фрагменты стен доходных домов XIX века, разрушенных во время Варшавского восстания. Среди руин нашли предметы повседневного быта, в частности стекло, фарфор, керамику и инструменты.

Отдельное внимание исследователей привлекли печатные матрицы. По данным издания, они свидетельствуют о том, что на улице Длугой в XIX веке работали мастерские, небольшие магазины и другие малые предприятия.

Улица Свентоерская ранее была границей Старой и Новой Варшавы, а Длугая — одной из главных дорог в западном направлении. До плотной застройки XIX века на этой территории преобладали сады, конюшни и хозяйственные постройки.

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