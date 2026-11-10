W Warszawie, w rejonie ulic Świętojerskiej i Długiej, archeolodzy odkryli kule muszkietowe datowane na 1794 rok — okres powstania kościuszkowskiego. Wykopaliska prowadzone są na działce, na której planowana jest budowa dwóch nowych budynków. O znaleziskach informuje RMF24.

Ślady walk z XVIII wieku

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków oświadczył, że w pobliżu placu Krasińskich i ulicy Świętojerskiej doszło do walki między mieszkańcami Warszawy a wojskami rosyjskimi. Jak powiedział, rosyjskie siły próbowały przedrzeć się w kierunku Cytadeli, lecz mieszkańcy miasta zagrodzili im drogę.

Konserwator zaznaczył, że kule muszkietowe, znalezione w znacznej liczbie, są pamiątką po tych walkach. RMF24 nazywa znaleziska datowane na 1794 rok najstarszymi spośród odkrytych na tej działce.

Archeolodzy znaleźli także przepalone cegły oraz konstrukcję pieca kuźniczego, który działał w XVII wieku. Wszystkie przedmioty zostaną przekazane specjalistom do szczegółowej analizy: będą mierzone, opisywane i porównywane z podobnymi zabytkami z Polski i innych krajów Europy.

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Pozostałości zabudowy z XIX wieku

Na terenie wykopalisk odkryto fragmenty murów XIX-wiecznych kamienic zniszczonych podczas powstania warszawskiego. Wśród ruin znaleziono przedmioty codziennego użytku, w tym szkło, porcelanę, ceramikę i narzędzia.

Szczególną uwagę badaczy przyciągnęły matryce drukarskie. Według publikacji świadczą one o tym, że przy ulicy Długiej w XIX wieku działały warsztaty, małe sklepy i inne drobne przedsiębiorstwa.

Ulica Świętojerska była wcześniej granicą między Starą i Nową Warszawą, a Długa — jedną z głównych dróg w kierunku zachodnim. Przed zwartą zabudową XIX wieku na tym terenie przeważały ogrody, stajnie i budynki gospodarcze.

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