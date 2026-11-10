华沙发现科希丘什科起义时期的火枪弹丸——RMF24

在华沙圣托耶尔斯卡街和德乌加街一带，考古学家发现了可追溯至1794年的火枪弹丸，即科希丘什科起义时期的遗物。考古发掘正在一处计划建设两栋新楼的地块进行。RMF24报道了这些发现。

18世纪战斗的痕迹

马佐夫舍省文物保护官员表示，在克拉辛斯基广场和圣托耶尔斯卡街附近，华沙居民与俄罗斯军队之间曾发生战斗。他表示，俄罗斯军队试图向城堡方向突围，但城市居民阻断了他们的去路。

该文物保护官员指出，大量发现的火枪弹丸是这些战斗的纪念。RMF24称，这些可追溯至1794年的发现是该地块出土文物中年代最早的。

考古学家还发现了烧制过的砖块，以及一座在17世纪运营的铁匠铺炉灶结构。所有物品都将移交给专家进行详细分析：研究人员将对其进行测量、描述，并与波兰及其他欧洲国家的类似文物进行比较。

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19世纪建筑遗存

发掘地块上发现了19世纪公寓楼墙体的碎片，这些建筑在华沙起义期间被毁。在废墟中发现了日常用品，包括玻璃、瓷器、陶瓷和工具。

印刷模具尤其引起了研究人员的关注。该媒体称，它们表明19世纪时，德乌加街上曾有作坊、小商店和其他小型企业经营。

圣托耶尔斯卡街此前是华沙老城和新城之间的边界，而德乌加街则是通往西部的主要道路之一。在19世纪形成密集建筑之前，这片地区以花园、马厩和附属建筑为主。

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