В Равалпинди, Пакистан, реконструкция 4,4-километровой дороги Чаудхри Бостан Хан всё ещё ожидает одобрения. В то же время Департамент автомобильных дорог провинции Пенджаб начал восстановление 18 дорог в городе, на которое выделили 6,5 млрд рупий. Дорога Чаудхри Бостан Хан проходит от Великой магистральной дороги возле отделения Высокого суда Лахора в Равалпинди до Аммар-Чоук в районе Чаклала Схема III.

Как сообщает Dawn, районная администрация передала Департаменту автомобильных дорог работы на основных маршрутах, включая дорогу Чаудхри Бостан Хан, находящихся в ведении Муниципальной корпорации Равалпинди и районного совета. Каждая из этих структур ведает девятью дорогами, а средства на их восстановление были переданы дорожному ведомству по распоряжению районной администрации.

Выбоины и пробки

По данным издания, покрытие дороги Чаудхри Бостан Хан уже три года покрыто выбоинами. Она соединяет Медиа-Таун, Бахрия-Таун, Гулраиз и другие жилые районы с Саддаром и базаром Раджа. Из-за плохого состояния покрытия и заторов в нескольких местах трудности испытывают водители, пешеходы и перевозчики общественного транспорта.

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Житель Найяр-Колони Ахмед Батт заявил, что во время дождя мотоциклы и автомобили застревают в выбоинах. Жители Юсуф-Колони, Хаябан-и-Танвир, Гулраиз-Колони, Сафари-Виллас и других прилегающих районов раскритиковали городские власти из-за отсутствия ремонта.

Районные проекты

На совещании под председательством заместителя комиссара Равалпинди, капитана в отставке Надима Насира, чиновники рассмотрели выполнение проектов, выделенные средства, тендеры и ход строительных работ. В районе определили 21 схему развития ориентировочной стоимостью более 6,52 млрд рупий, из которых 18 уже одобрены. Для реализации этих проектов доступно 7,5 млрд рупий.

Участники совещания также обсудили строительство и восстановление основных дорог, улучшение дренажной системы и соединительные дороги в техсилах Таксила, Каллар-Сайедан, Гуджар-Хан и Кахута. Надим Насир поручил чиновникам и подрядчикам не допускать задержек, контролировать качество работ и эффективно использовать средства.

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