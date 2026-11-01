在巴基斯坦拉瓦尔品第，全长4.4公里的乔杜里·博斯坦·汗路重建项目仍在等待批准。与此同时，旁遮普省公路部门已开始修复该市18条道路，为此拨款65亿卢比。乔杜里·博斯坦·汗路从拉瓦尔品第拉合尔高等法院分院附近的大干道延伸至查克拉拉方案III地区的阿马尔十字路口。

据《黎明报》报道，区行政部门已将包括乔杜里·博斯坦·汗路在内的主要道路工程移交给公路部门。这些道路归拉瓦尔品第市政公司和区议会管辖。两个机构各管辖9条道路，区行政部门已下令将用于修复这些道路的资金转交给道路部门。

坑洼与拥堵

该报称，乔杜里·博斯坦·汗路的路面三年来一直布满坑洼。这条道路连接媒体城、巴赫里亚城、古尔赖兹及其他住宅区与萨达尔和拉贾巴扎尔。由于路面状况不佳以及多处拥堵，司机、行人和公共交通运营者都面临困难。

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纳亚尔殖民地居民艾哈迈德·巴特表示，雨天时摩托车和汽车会陷入坑洼中。优素福殖民地、海亚班-伊-坦维尔、古尔赖兹殖民地、萨法里别墅及其他附近地区的居民批评市政当局未进行维修。

区级项目

在拉瓦尔品第副专员、退役上尉纳迪姆·纳西尔主持的会议上，官员们审议了项目实施情况、拨款、招标及建设工程进度。该区确定了21项发展计划，估计价值超过65.2亿卢比，其中18项已获批准。用于实施这些项目的资金为75亿卢比。

与会者还讨论了主要道路的建设和修复、排水系统改善，以及塔克西拉、卡拉尔-赛耶丹、古杰尔汗和卡胡塔等特希尔的连接道路。纳迪姆·纳西尔指示官员和承包商避免延误，监督工程质量，并高效使用资金。

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