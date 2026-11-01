W Rawalpindi w Pakistanie rekonstrukcja liczącej 4,4 km drogi Chaudhry Bostan Khan nadal oczekuje na zatwierdzenie. Jednocześnie Departament Dróg prowincji Pendżab rozpoczął odnowę 18 dróg w mieście, na którą przeznaczono 6,5 mld rupii. Droga Chaudhry Bostan Khan biegnie od Wielkiej Drogi Magistralnej w pobliżu oddziału Wysokiego Sądu w Lahaurze w Rawalpindi do Ammar Chowk w rejonie Chaklala Scheme III.

Jak podaje Dawn, administracja dystryktu przekazała Departamentowi Dróg prace na głównych trasach, w tym na drodze Chaudhry Bostan Khan, które znajdują się pod zarządem Miejskiej Korporacji Rawalpindi i rady dystryktu. Każda z tych struktur zarządza dziewięcioma drogami, a środki na ich odnowę przekazano departamentowi drogowemu na polecenie administracji dystryktu.

Dziury i korki

Według publikacji nawierzchnia drogi Chaudhry Bostan Khan jest pokryta dziurami od trzech lat. Łączy Media Town, Bahria Town, Gulraiz i inne obszary mieszkalne z Saddar i bazarem Raja. Kierowcy, piesi i przewoźnicy transportu publicznego mają trudności z powodu złego stanu nawierzchni i zatorów w kilku miejscach.

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Mieszkaniec Nayyar Colony Ahmed Butt powiedział, że podczas deszczu motocykle i samochody grzęzną w dziurach. Mieszkańcy Yousaf Colony, Khayaban-i-Tanveer, Gulraiz Colony, Safari Villas i innych pobliskich obszarów skrytykowali władze miejskie za brak remontów.

Projekty dystryktowe

Na spotkaniu pod przewodnictwem zastępcy komisarza Rawalpindi, emerytowanego kapitana Nadeema Nasira, urzędnicy omówili realizację projektów, przydzielone środki, przetargi i postęp prac budowlanych. W dystrykcie określono 21 programów rozwojowych o szacunkowej wartości ponad 6,52 mld rupii, z których 18 zostało już zatwierdzonych. Na realizację tych projektów dostępne jest 7,5 mld rupii.

Uczestnicy spotkania omówili również budowę i odnowę głównych dróg, poprawę systemu odwadniającego oraz drogi łączące w tehsilach Taxila, Kallar Syedan, Gujar Khan i Kahuta. Nadeem Nasir polecił urzędnikom i wykonawcom unikać opóźnień, kontrolować jakość prac i efektywnie wykorzystywać środki.

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