Pięciu przedstawicieli społeczności Kuki zginęło w dwóch odrębnych incydentach w stanie Manipur w północno-wschodnich Indiach. Poinformował o tym, powołując się na dane policji, The Express Tribune.

Dwa incydenty w różnych okręgach

W sobotę w okręgu Noney trzech mężczyzn ze społeczności Kuki zginęło podczas strzelaniny z udziałem „niezidentyfikowanych uzbrojonych osób” — wynika z oświadczenia policji.

W niedzielę rano siły bezpieczeństwa znalazły w okręgu Kangpokpi ciała dwóch kolejnych mężczyzn z tej samej społeczności. Zaginęli oni wcześniej w tym tygodniu, po czym siły bezpieczeństwa rozpoczęły operację poszukiwawczą.

Jedna z czołowych organizacji Kuki obarczyła odpowiedzialnością za zabójstwa separatystyczne ugrupowania Naga, nazywając je niesprowokowanym atakiem na ich terytorium. Jednocześnie w oświadczeniu policji dotyczącym śmierci trzech mężczyzn mowa była o strzelaninie z udziałem niezidentyfikowanych uzbrojonych osób.

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Protesty przeciwko zawieszeniu broni

Do śmierci doszło na tle masowych protestów w Imphalu, stolicy stanu, oraz w innych częściach Manipuru. Uczestnicy demonstracji domagają się anulowania porozumienia o zawieszeniu broni między zbrojnymi grupami Kuki a władzami Indii.

Kuki i Naga, którzy w większości wyznają chrześcijaństwo, mają długą historię sporów o roszczenia do terytoriów etnicznych w Manipurze. Obecna konfrontacja zaostrzyła się po domniemanym ataku przedstawicieli Kuki na mężczyznę ze społeczności Naga w lutym.

W maju zabójstwo trzech pastorów Kuki, którego — według doniesień — mogły dokonać zbrojne grupy Naga, wywołało wzajemne porwania i zabójstwa. Starcia między Kuki a Naga zwiększyły napięcie w Manipurze, gdzie społeczność Kuki pozostaje również w konflikcie z przeważnie hinduistyczną społecznością Meitei. Konflikt ten trwa od maja 2023 roku, pochłonął ponad 300 ofiar i zmusił ponad 60 tysięcy osób do życia w tymczasowych schronieniach.

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