印度东北部曼尼普尔邦发生两起独立事件，造成5名库基族社区成员死亡。据警方数据，《快报论坛报》对此进行了报道。

不同地区的两起事件

警方声明称，周六在诺尼县，3名库基族男子在一场有“身份不明武装人员”参与的交火中死亡。

周日上午，安全部队在康波克皮县发现另外两名同一社区男子的遗体。他们本周早些时候失踪，随后安全部队展开了搜寻行动。

库基族的一个主要组织将这些杀戮归咎于那加分离主义团体，称这是对其领土的无端袭击。与此同时，警方关于3名男子死亡的声明称，发生了一场有身份不明武装人员参与的交火。

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因停火问题爆发抗议

人员死亡发生之际，邦首府因帕尔以及曼尼普尔邦其他地区正爆发大规模抗议。示威者要求取消库基武装团体与印度当局之间的停火协议。

主要信奉基督教的库基族和那加族，长期以来因对曼尼普尔邦族群领土的主张而发生争端。在2月据称有库基族成员袭击一名那加族社区男子后，当前的对抗局势升级。

5月，3名库基族牧师遇害，据报道此事可能由那加武装团体所为，引发了相互绑架和杀戮。库基族与那加族之间的冲突加剧了曼尼普尔邦的紧张局势，库基族社区还与以印度教徒为主的梅泰族社区存在冲突。这场冲突自2023年5月持续至今，已造成超过300人死亡，并迫使6万多人居住在临时避难所。

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