Пять представителей общины куки погибли в результате двух отдельных инцидентов в штате Манипур на северо-востоке Индии. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает The Express Tribune.

Два инцидента в разных округах

В субботу в округе Ноуней трое мужчин из общины куки погибли во время перестрелки с участием «неустановленных вооруженных лиц», говорится в заявлении полиции.

В воскресенье утром силовики обнаружили в округе Кангпокпи тела еще двух мужчин из той же общины. Они пропали ранее на этой неделе, после чего силовики начали поисковую операцию.

Одна из ведущих организаций куки возложила ответственность за убийства на сепаратистские группировки нага, назвав это неспровоцированным нападением на их территории. В то же время в заявлении полиции о гибели трех мужчин говорилось о перестрелке с участием неустановленных вооруженных лиц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты из-за прекращения огня

Гибель людей произошла на фоне массовых протестов в Импхале, столице штата, и других районах Манипура. Участники акций требуют отменить соглашение о прекращении огня между вооруженными группами куки и властями Индии.

Куки и нага, которые преимущественно исповедуют христианство, имеют долгую историю споров из-за претензий на этнические территории в Манипуре. Нынешнее противостояние обострилось после предполагаемого нападения представителей куки на мужчину из общины нага в феврале.

В мае убийство трех пасторов куки, которое, по сообщениям, могло быть совершено вооруженными группами нага, вызвало взаимные похищения и убийства. Столкновения между куки и нага усилили напряженность в Манипуре, где община куки также находится в конфликте с преимущественно индуистской общиной мейтей. Этот конфликт продолжается с мая 2023 года, унес более 300 жизней и вынудил более 60 тысяч человек жить во временных убежищах.

Читай нас в