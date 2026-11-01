Władze stanu Katsina w Nigerii oświadczyły, że zamieszki w Yankarze, na obszarze samorządu lokalnego Faskari, nie były związane z przedwyborczym wiecem gubernatora Dikko Raddy. Jak informuje Premium Times Nigeria, podczas incydentu miały zostać spalone dwa samochody, a kilka osób odniosło obrażenia.

Wersja władz stanu

Główny rzecznik prasowy gubernatora Ibrahim Kaula Mohammed oświadczył, że spór powstał między uczestnikami religijnej procesji Maulud a pracownikami służb bezpieczeństwa w kwestii wyznaczonych tras. Według niego doprowadziło to do zamieszek na ulicy w Yankarze.

Mohammed podkreślił, że incydent nie miał związku z przedwyborczym wiecem Tinubu–Dikko w Faskari. Poinformował również, że gubernator bezpiecznie przejechał przez Yankarę w drodze do Faskari, gdzie odwiedził pałac przewodniczącego okręgu, skontrolował prace remontowe w budynkach lokalnej administracji oraz wziął udział w wiecu.

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Doniesienia o uszkodzonych samochodach

Gazeta LEADERSHIP informowała wcześniej, że domniemani chuligani spalili dwa samochody, w tym pojazd należący do politycznego zrzeszenia Musa Adamu Network. Informowano także o rannych i uszkodzonych sklepach.

Przewodniczący klubu zrzeszenia Nura Yandaiki powiedział redakcji, że jechał na wiec gubernatora wraz z 11 innymi członkami organizacji, gdy rozpoczęły się zamieszki. Według niego uczestnicy podróży nie ucierpieli, jednak ich samochód został zniszczony. Nienazwany przedstawiciel władz lokalnych powiedział LEADERSHIP, że pracownicy służb bezpieczeństwa później przywrócili porządek. Władze stanu wezwały służby bezpieczeństwa do zbadania okoliczności incydentu.

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