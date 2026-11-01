Iran skrócił z siedmiu do dwóch dni termin, po którym jego propozycja częściowego otwarcia Cieśniny Ormuz może zostać zrealizowana pod warunkiem spełnienia żądań Teheranu. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział o tym w wywiadzie dla Al Jazeery po dwóch dniach negocjacji prowadzonych za pośrednictwem Kataru.

Rozmowy odbyły się w Teheranie w piątek i w Katarze w sobotę. Aragczi powiedział, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi jest możliwe, jeśli żądania Iranu zostaną spełnione w praktyce. Jednocześnie podkreślił gotowość kraju na różne scenariusze eskalacji, w tym rozszerzenie ataków lub działania prewencyjne, jeśli Teheran uzna wojnę za nieuniknioną.

Różnice w sprawie ustępstw

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmowy przebiegają dobrze, jednak nazwał irańskie władze niewiarygodnymi. Powiedział także dziennikarzom, że Stany Zjednoczone muszą jeszcze „zająć się” jednym lub dwoma obiektami w Iranie, mówiąc o możliwych dalszych uderzeniach na obiekty nuklearne tego kraju.

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Starsza badaczka Center for International Policy Negar Mortazavi powiedziała, że istnieją oznaki zainteresowania Waszyngtonu negocjacyjnym rozwiązaniem, w tym za pośrednictwem Kataru oraz dzięki niedawnym kontaktom wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. W jej ocenie Iran dąży do szeregu ustępstw, podczas gdy Stany Zjednoczone nalegają na postępy w kwestii irańskiego programu nuklearnego przed przyznaniem ustępstw.

Warunki Teheranu i sytuacja w cieśninie

Szef bezpieczeństwa Mohsen Rezaei powiedział w telewizji państwowej, że normalny ruch statków przez Cieśninę Ormuz i przyległe wody nie zostanie wznowiony, dopóki Stany Zjednoczone nie spełnią żądań Teheranu. Wśród nich wymienił zniesienie blokady morskiej, złagodzenie sankcji naftowych, odmrożenie irańskich aktywów za granicą, zakończenie działań wojennych na frontach regionalnych, w tym w Libanie, a także uznanie dwustronnego porozumienia irańsko-omańskiego dotyczącego cieśniny.

Według United Kingdom Maritime Trade Operations statek przewożący skroplony gaz ropopochodny został w sobotę trafiony trzema irańskimi pociskami około 74 kilometry na południe od irańskiej wyspy Lavan. Co najmniej cztery tankowce zostały zaatakowane w piątek i sobotę, podało medium. Irańscy dowódcy wojskowi również oświadczyli, że są gotowi użyć rakiet, dronów i innych środków w razie eskalacji.

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