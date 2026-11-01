Иран сократил с семи до двух дней срок, после которого может быть реализовано его предложение о частичном открытии Ормузского пролива при условии выполнения требований Тегерана. Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал в интервью Al Jazeera после двухдневных переговоров при посредничестве Катара.

Переговоры состоялись в Тегеране в пятницу и в Катаре в субботу. Арагчи заявил, что соглашение с США возможно, если требования Ирана будут выполнены на практике. В то же время он подчеркнул готовность страны к различным сценариям эскалации, в частности к расширению атак или превентивным действиям, если Тегеран сочтет войну неизбежной.

Разногласия по поводу уступок

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры проходят хорошо, однако назвал иранские власти ненадежными. Он также сказал журналистам, что США еще должны «позаботиться» об одном или двух объектах в Иране, говоря о возможных дальнейших ударах по ядерным объектам страны.

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Старший научный сотрудник Center for International Policy Негар Мортазави заявила, что есть признаки заинтересованности Вашингтона в урегулировании путем переговоров, в частности благодаря посредничеству Катара и недавним контактам вице-президента США Джей Ди Вэнса. По ее оценке, Иран стремится к ряду уступок, тогда как США настаивают на прогрессе по иранской ядерной программе до предоставления уступок.

Условия Тегерана и ситуация в проливе

Глава службы безопасности Мохсен Резаи заявил государственному телевидению, что нормальное движение судов через Ормузский пролив и прилегающие воды не возобновится, пока США не выполнят требования Тегерана. Среди них он назвал отмену морской блокады, смягчение нефтяных санкций, размораживание иранских активов за рубежом, прекращение боевых действий на региональных фронтах, в частности в Ливане, а также признание двустороннего ирано-оманского соглашения по проливу.

По данным United Kingdom Maritime Trade Operations, судно со сжиженным нефтяным газом было поражено тремя иранскими снарядами в субботу примерно в 74 километрах к югу от иранского острова Лаван. По данным издания, как минимум четыре танкера подверглись атакам в пятницу и субботу. Иранские военные руководители также заявили о готовности применить ракеты, беспилотники и другие средства в случае эскалации.

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