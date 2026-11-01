伊朗将其在德黑兰要求得到满足的条件下部分开放霍尔木兹海峡的提议可落实期限从七天缩短至两天。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐在卡塔尔斡旋的两天谈判后接受半岛电视台采访时表示。

谈判于周五在德黑兰举行，并于周六在卡塔尔举行。阿拉格齐表示，如果伊朗的要求在实践中得到满足，与美国达成协议是可能的。同时，他强调该国已准备应对不同的升级情景，包括扩大袭击或采取预防性行动，若德黑兰认为战争不可避免。

围绕让步的分歧

美国总统唐纳德·特朗普表示，谈判进展顺利，但称伊朗当局不可靠。他还对记者表示，美国仍需“处理”伊朗的一两个设施，谈及可能对该国核设施发动进一步打击。

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国际政策中心高级研究员内加尔·莫尔塔扎维表示，有迹象显示华盛顿有意通过谈判解决问题，其中包括借助卡塔尔斡旋以及美国副总统J.D.万斯近期的接触。她认为，伊朗寻求一系列让步，而美国坚持在作出让步前，伊朗核计划须取得进展。

德黑兰的条件与海峡局势

安全负责人穆赫森·雷扎伊对国家电视台表示，在美国满足德黑兰要求之前，霍尔木兹海峡及邻近水域的船舶正常通行不会恢复。他列出的要求包括取消海上封锁、放松石油制裁、解冻伊朗在海外的资产、停止地区战线上的战事——包括在黎巴嫩的战事——以及承认一项有关该海峡的伊朗与阿曼双边协议。

据英国海事贸易行动组织消息，一艘液化石油气船于周六在伊朗拉万岛以南约74公里处遭三枚伊朗炮弹击中。该媒体报道称，至少四艘油轮在周五和周六遭到袭击。伊朗军方领导人还表示，若局势升级，他们已准备使用导弹、无人机及其他手段。

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