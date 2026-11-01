Bahrajn podczas końcowej sesji Dialogu Manamskiego zaproponował utworzenie regionalnego systemu bezpieczeństwa otwartego dla Iranu pod warunkiem poszanowania suwerenności państw, wolności żeglugi oraz rezygnacji z gróźb lub użycia siły. ZEA jednocześnie wyraziły nadzieję na przełom dyplomatyczny, który pomoże uniknąć nowej konfrontacji zbrojnej między USA a Iranem.

Jak informuje Asharq Al-Awsat, minister spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatif bin Rashid Al Zayani oświadczył, że bezpieczeństwo w Zatoce Perskiej powinny kształtować same państwa regionu poprzez partnerstwa oparte na poszanowaniu suwerenności i nieingerencji w sprawy wewnętrzne. Według niego proponowany system powinien być wzajemnie powiązany i wspólny dla wszystkich sąsiednich krajów, które zgodzą się na takie zasady.

Al Zayani zaznaczył, że drzwi dla Iranu pozostają otwarte, podobnie jak dla innych państw, jednak udział w systemie oznacza przestrzeganie zasad i konkretne działania, a nie jedynie intencje.

Sytuacja w Cieśninie Ormuz

Według szefa bahrajńskiego MSZ od początku kryzysu w Cieśninie Ormuz zatrzymano około 1 600 statków, a ponad 23 tysiące marynarzy nie mogło swobodnie się przemieszczać. Powiązał zakłócenia w żegludze z zagrożeniami dla rynków energii, handlu międzynarodowego oraz dostaw żywności i leków.

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Minister oświadczył, że ograniczenia w żegludze mogą zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu nawet 45 milionów ludzi, głównie w krajach Globalnego Południa. Podkreślił, że żadne państwo nie ma prawa uzależniać przejścia przez międzynarodową cieśninę od własnego zezwolenia ani wykorzystywać go jako narzędzia presji politycznej i gospodarczej.

Al Zayani wspomniał również o rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2817, złożonej przez Bahrajn w imieniu państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz Jordanii i, jak powiedział, popartej przez 136 państw. Wezwał do utworzenia zbiorowego mechanizmu ochrony żeglugi morskiej i lotniczej, a także do opracowania zasad zakazujących wykorzystywania dróg wodnych i kabli podmorskich jako środka nacisku lub gróźb.

ZEA oświadczyły, że są gotowe na najgorszy scenariusz

Doradca dyplomatyczny prezydenta ZEA Anwar Gargash oświadczył, że Abu Zabi liczy na powodzenie wysiłków dyplomatycznych na rzecz deeskalacji między Waszyngtonem a Teheranem. Jednocześnie zaznaczył, że kraj jest gotowy na najgorszy rozwój wydarzeń.

Gargash podkreślił, że nowa eskalacja wojny nie leży w interesie regionu. Wezwał do wzmacniania partnerstw regionalnych i integracji gospodarczej, poszanowania suwerenności państw oraz zakończenia działalności ugrupowań, które, jak stwierdził, podważają bezpieczeństwo i stabilność.

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