Бахрейн на заключительной сессии Манамского диалога предложил создать региональную систему безопасности, открытую для Ирана при условии уважения суверенитета государств, свободы судоходства и отказа от угроз или применения силы. ОАЭ в то же время выразили надежду на дипломатический прорыв, который поможет избежать нового военного противостояния между США и Ираном.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни заявил, что безопасность в Персидском заливе должны формировать сами государства региона через партнерства, основанные на уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела. По его словам, предложенная система должна быть взаимосвязанной и общей для всех соседних стран, которые согласятся с такими правилами.

Аль-Заяни отметил, что двери для Ирана остаются открытыми, как и для других государств, однако участие в системе предполагает соблюдение правил и конкретные действия, а не только намерения.

Ситуация в Ормузском проливе

По словам главы МИД Бахрейна, с начала кризиса в Ормузском проливе были задержаны примерно 1 600 судов, а более 23 тысяч моряков не могли свободно передвигаться. Он связал перебои в судоходстве с рисками для энергетических рынков, международной торговли, а также поставок продовольствия и медикаментов.

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Министр заявил, что ограничения навигации могут угрожать продовольственной безопасности до 45 миллионов человек, преимущественно в странах Глобального Юга. Он подчеркнул, что ни одно государство не имеет права ставить проход через международный пролив в зависимость от собственного разрешения или использовать его как инструмент политического и экономического давления.

Аль-Заяни также упомянул резолюцию Совета Безопасности ООН №2817, представленную Бахрейном от имени стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордании и, по его словам, поддержанную 136 государствами. Он призвал создать коллективный механизм защиты морской и воздушной навигации, а также разработать принципы, запрещающие использовать водные пути и подводные кабели как средство давления или угроз.

ОАЭ заявили о готовности к худшему сценарию

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что Абу-Даби надеется на успех дипломатических усилий по деэскалации между Вашингтоном и Тегераном. В то же время он отметил, что страна готова к худшему развитию событий.

Гаргаш подчеркнул, что новый виток войны не отвечает интересам региона. Он призвал укреплять региональные партнерства и экономическую интеграцию, уважать суверенитет государств и прекратить деятельность группировок, которые, по его словам, подрывают безопасность и стабильность.

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