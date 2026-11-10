Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи 10 ноября представила проект обновлённых рекомендаций по защите потребителей в электронной коммерции. Документ должен уточнить правовые стандарты в отношении так называемых тёмных паттернов — приёмов, затрудняющих отмену заказов или удаление учётной записи. Об этом сообщает Korea Herald.

Доступность кнопки отмены

В проекте указано, что размещение кнопки для прекращения членства в сервисе там, где пользователю трудно её найти, может считаться нарушением. В качестве примера регулятор привёл ситуацию, когда кнопка отмены размещается не на первом экране после входа в аккаунт и не на странице, непосредственно доступной с этого экрана, при этом кнопка регистрации отображается на главной странице.

К возможным нарушениям также отнесли требование пройти дополнительную идентификацию, которая не требовалась при покупке или регистрации. В перечень также входит обязательное прохождение опроса перед отменой заказа или прекращением членства в сервисе.

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Товары, изготовленные по индивидуальному заказу

Проект также уточняет, что право потребителя отказаться от товара, изготовленного по индивидуальному заказу, из-за изменения решения может быть ограничено только тогда, когда ожидается, что отмена нанесёт продавцу серьёзный ущерб.

Общественные комментарии к предложенным изменениям будут приниматься до 26 ноября. В Комиссии по справедливой торговле заявили, что конкретные стандарты и примеры должны помочь бизнесу избегать нарушений и предотвращать ущерб для потребителей.

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