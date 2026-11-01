Rozgwiazdy mogą wspierać różnorodność koralowców — ScienceDaily

Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney w Australii ustalili, że przy niskiej liczebności rozgwiazdy korona cierniowa mogą sprzyjać zachowaniu różnorodności koralowców na Wielkiej Rafie Koralowej. Jak podaje ScienceDaily, drapieżniki te zjadają koralowce, jednak nie zawsze niszczą całą kolonię i mogą ograniczać rozprzestrzenianie się najszybciej rosnących gatunków.

Koralowce często przeżywały żerowanie rozgwiazd

Badanie opublikowane w czasopiśmie Ecology and Evolution przeprowadzono na stacji badawczej One Tree Island Research Station na Wielkiej Rafie Koralowej. Naukowcy badali ślady żerowania rozgwiazd i żywe tkanki pozostające na koralowcach.

Obszary badawcze znajdują się na terenach chronionych ze zdrowymi populacjami ryb, które pomagają kontrolować liczebność tych rozgwiazd. Zespół kierowany przez dr Shovnę Foo ustalił, że żywe tkanki koralowców pozostawały po niemal 75% zarejestrowanych przypadków żerowania.

Według Foo na rafie One Tree rozgwiazdy najwyraźniej zjadają jednorazowo względnie stałą ilość koralowca i przemieszczają się dalej, zamiast niszczyć całą kolonię. Z tego powodu na koralowcach często pozostawały żywe fragmenty tkanek.

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Przestrzeń dla wolno rosnących gatunków

Niektóre gatunki koralowców rosną szybko i mogą zajmować duże obszary, ograniczając przestrzeń dla gatunków wolno rosnących. Badacze wskazują, że żerowanie rozgwiazd na szybko rosnących koralowcach może tworzyć warunki sprzyjające zachowaniu innych gatunków.

Ocalałe fragmenty szybko rosnących koralowców z rodziny Acroporidae nie regenerowały się w uszkodzonych miejscach. Natomiast odrastanie odnotowywano głównie u wolno rosnących koralowców z rodzajów Montipora i Porites. Zdaniem badaczy może to zwiększać różnorodność zbiorowisk koralowców.

Kontrola po wybuchu liczebności

Naukowcy podkreślają, że masowe wybuchy liczebności rozgwiazd korona cierniowa pozostają poważnym zagrożeniem dla raf. Od lat 60. XX wieku na Wielkiej Rafie Koralowej odnotowano cztery duże wybuchy, mniej więcej raz na 15 lat. Spadek liczebności naturalnych drapieżników, w tym trytonów i kilku gatunków ryb rafowych, uczynił ekosystemy bardziej podatnymi na takie zdarzenia.

Autorzy pracy uważają, że po stłumieniu wybuchu celem kontroli nie musi być całkowite wytępienie rozgwiazd. Zaznaczają, że kontrolę liczebności należy łączyć z ochroną naturalnych drapieżników, aby utrzymywać populacje na poziomie, który nie prowadzi do długotrwałego pogorszenia stanu raf.

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