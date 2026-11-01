海星或可维持珊瑚多样性——ScienceDaily

澳大利亚悉尼大学的研究人员发现，在数量较低时，棘冠海星可能有助于维持大堡礁的珊瑚多样性。正如ScienceDaily报道，这些捕食者会吃掉珊瑚，但并不总是摧毁整个珊瑚群体，并且可能限制生长最快物种的扩张。

珊瑚在海星进食后通常能够存活

这项发表在《Ecology and Evolution》期刊上的研究在大堡礁的One Tree Island Research Station进行。科学家研究了海星的进食痕迹以及珊瑚上残留的活组织。

研究地点位于受保护区域，那里拥有健康的鱼类种群，有助于控制这些海星的数量。由Shovna Foo博士领导的团队发现，在近75%的已记录进食事件后，活珊瑚组织仍然存在。

Foo表示，在One Tree礁，海星似乎每次会摄食相对稳定数量的珊瑚，然后继续移动，而非摧毁整个珊瑚群体。因此，珊瑚上经常会留下活组织碎片。

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为缓慢生长的物种留出空间

一些珊瑚物种生长迅速，能够占据大面积区域，从而限制缓慢生长物种的空间。研究人员指出，海星取食快速生长的珊瑚，可能为其他物种的保存创造条件。

鹿角珊瑚科快速生长珊瑚的幸存碎片没有在受损区域恢复。相反，主要在Montipora属和Porites属的缓慢生长珊瑚中记录到重新生长。研究人员认为，这可能增加珊瑚群落的多样性。

数量暴发后的控制

科学家强调，棘冠海星数量的大规模暴发仍然是珊瑚礁面临的严重威胁。自20世纪60年代以来，大堡礁记录了四次重大暴发，约每15年一次。包括海螺和数种礁鱼在内的自然捕食者数量减少，使生态系统更容易受到此类事件影响。

研究作者认为，在抑制数量暴发后，控制目标不一定必须是彻底消灭海星。他们指出，应将数量控制与保护自然捕食者结合起来，使种群维持在不会导致珊瑚礁长期衰退的水平。

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