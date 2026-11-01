Морские звезды могут поддерживать разнообразие кораллов — ScienceDaily

Исследователи Сиднейского университета в Австралии установили, что при низкой численности морские звезды «терновый венец» могут способствовать сохранению разнообразия кораллов на Большом Барьерном рифе. Как сообщает ScienceDaily, эти хищники поедают кораллы, однако не всегда уничтожают всю колонию и могут ограничивать распространение наиболее быстрорастущих видов.

Кораллы часто выживали после питания звезд

Исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, провели на исследовательской станции One Tree Island Research Station на Большом Барьерном рифе. Ученые изучали следы питания морских звезд и живые ткани, остававшиеся на кораллах.

Участки исследования расположены в охраняемых районах со здоровыми популяциями рыб, которые помогают сдерживать численность этих морских звезд. Команда под руководством доктора Шовны Фу выяснила, что живые ткани кораллов сохранялись после почти 75% зарегистрированных случаев питания.

По словам Фу, на рифе One Tree морские звезды, по-видимому, потребляют относительно постоянное количество коралла за один раз и переходят дальше, а не уничтожают всю колонию. Поэтому на кораллах нередко оставались живые фрагменты тканей.

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Пространство для медленнорастущих видов

Некоторые виды кораллов быстро растут и могут занимать большие площади, ограничивая пространство для медленнорастущих видов. Исследователи отмечают, что питание морских звезд быстрорастущими кораллами может создавать условия для сохранения других видов.

Уцелевшие фрагменты быстрорастущих кораллов семейства Acroporidae не восстанавливались на поврежденных участках. Вместо этого отрастание преимущественно фиксировали у медленнорастущих кораллов родов Montipora и Porites. По мнению исследователей, это может увеличивать разнообразие коралловых сообществ.

Контроль после вспышки численности

Ученые подчеркивают, что массовые вспышки численности морских звезд «терновый венец» остаются серьезной угрозой для рифов. С 1960-х годов на Большом Барьерном рифе зафиксировали четыре крупные вспышки — примерно раз в 15 лет. Сокращение численности естественных хищников, в частности тритонов и нескольких видов рифовых рыб, сделало экосистемы более уязвимыми к таким событиям.

Авторы работы считают, что после подавления вспышки целью контроля не обязательно должно быть полное уничтожение морских звезд. Они отмечают, что контроль численности следует сочетать с защитой естественных хищников, чтобы удерживать популяции на уровне, который не приводит к длительному упадку рифов.

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