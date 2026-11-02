В отдаленном районе штата Квинсленд в Австралии 44-летний мужчина погиб после того, как оказался зажат под валуном. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Лаура на юге полуострова Кейп-Йорк, примерно в 300 километрах к северо-западу от Кэрнса.

Спасателей вызвали утром

Как сообщает ABC News, погибший, вероятно, был жителем пригорода Кэрнса Каравоника. По предварительной информации, он вместе с группой людей занимался старательством в районе Лауры.

Экстренные службы вызвали на отдаленную дорогу около 8:30 утра после сообщения о том, что мужчина оказался под валуном. На место прибыли парамедики, однако они констатировали его смерть. Тело мужчины спасательным вертолетом доставили в Кэрнс.

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Недалеко от исторических золотых месторождений

Ближайшая автомобильная дорога к месту трагедии — Endeavour Battlecamp Road, которая частично проходит вдоль реки Лаура. Район расположен рядом с историческими золотыми месторождениями Палмер-Ривер, где золото обнаружили в 1873 году.

Владелец магазина в Лауре Гарольд Тавнер рассказал, что один из спутников погибшего связался с ним в ожидании прибытия экстренных служб. По его словам, мужчина на месте пытался подготовить площадку для посадки вертолета и спрашивал о необходимых для этого размерах участка. По факту смерти подготовят отчет для коронера.

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