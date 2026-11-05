В Шанхае, Китай, в четверг, 5 ноября 2026 года, открылась девятая Китайская международная импортная выставка — China International Import Expo (CIIE). Об этом сообщает ECNS. Выставка продлится по 10 ноября включительно.

Зарубежные экспоненты

По данным ECNS, нынешняя CIIE привлекла 4 142 зарубежных экспонента. Этот показатель относится к участникам из-за рубежа, принимающим участие в девятой выставке. Общая площадь экспозиции превышает 440 тыс. квадратных метров.

Приведенные в сообщении показатели характеризуют нынешнее мероприятие в Шанхае. Выставка началась 5 ноября и завершится 10 ноября в соответствии с графиком, объявленным организаторами.

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Более 480 премьер

На CIIE более 480 экспонатов должны впервые дебютировать на мировом, азиатском или китайском уровне. В сообщении говорится о трех уровнях премьер: мировом, азиатском и китайском.

ECNS называет количество таких дебютов рекордным для Китайской международной импортной выставки. Источник не приводит названий экспонатов, которые должны впервые представить на мероприятии.

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