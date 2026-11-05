У Шанхаї відкрилася дев’ята Китайська міжнародна імпортна виставка — ECNS

У Шанхаї, Китай, у четвер, 5 листопада 2026 року, відкрилася дев’ята Китайська міжнародна імпортна виставка — China International Import Expo (CIIE). Про це повідомляє ECNS. Виставка триватиме до 10 листопада включно.

Закордонні експоненти

За даними ECNS, цьогорічна CIIE залучила 4 142 закордонних експонентів. Цей показник стосується учасників з-за кордону, які беруть участь у дев’ятій виставці. Загальна площа експозиції перевищує 440 тисяч квадратних метрів.

Наведені у повідомленні показники характеризують цьогорічний захід у Шанхаї. Виставка розпочалася 5 листопада та завершиться 10 листопада, відповідно до оголошеного організаторами графіка.

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Понад 480 прем’єр

На CIIE понад 480 експонатів мають уперше дебютувати на світовому, азійському або китайському рівнях. У повідомленні йдеться про три рівні прем’єр: світовий, азійський і китайський.

ECNS називає кількість таких дебютів рекордною для Китайської міжнародної імпортної виставки. Джерело не наводить назв експонатів, які мають уперше представити на заході.

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