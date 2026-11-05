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W Szanghaju otwarto dziewiąte Chińskie Międzynarodowe Targi Importowe — ECNS

Fedir Krysztowski 05 listopada 2026 11:17
W Szanghaju otwarto dziewiąte Chińskie Międzynarodowe Targi Importowe — ECNS

W Szanghaju w Chinach w czwartek, 5 listopada 2026 roku, otwarto dziewiąte Chińskie Międzynarodowe Targi Importowe — China International Import Expo (CIIE). Poinformował o tym ECNS. Targi potrwają do 10 listopada włącznie.

Zagraniczni wystawcy

Według ECNS tegoroczne CIIE przyciągnęło 4 142 zagranicznych wystawców. Liczba ta dotyczy uczestników z zagranicy biorących udział w dziewiątej edycji targów. Łączna powierzchnia ekspozycyjna przekracza 440 tys. metrów kwadratowych.

Przytoczone w komunikacie dane charakteryzują tegoroczne wydarzenie w Szanghaju. Targi rozpoczęły się 5 listopada i zakończą się 10 listopada, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez organizatorów.

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Ponad 480 premier

Na CIIE ponad 480 eksponatów ma po raz pierwszy zadebiutować na poziomie światowym, azjatyckim lub chińskim. W komunikacie mowa o trzech poziomach premier: światowym, azjatyckim i chińskim.

ECNS określa liczbę takich debiutów jako rekordową dla Chińskich Międzynarodowych Targów Importowych. Źródło nie podaje nazw eksponatów, które mają zostać po raz pierwszy zaprezentowane podczas wydarzenia.

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