W odległym rejonie stanu Queensland w Australii 44-letni mężczyzna zginął po tym, jak został uwięziony pod głazem. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Laura w południowej części półwyspu Cape York, około 300 kilometrów na północny zachód od Cairns.

Ratowników wezwano rano

Jak podaje ABC News, zmarły był prawdopodobnie mieszkańcem Caravoniki, przedmieścia Cairns. Według wstępnych informacji zajmował się on wraz z grupą osób poszukiwaniem złota w rejonie Laury.

Służby ratunkowe wezwano na odległą drogę około godziny 8:30 rano po zgłoszeniu, że mężczyzna znalazł się pod głazem. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, jednak stwierdzili jego zgon. Ciało mężczyzny przetransportowano do Cairns śmigłowcem ratunkowym.

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W pobliżu historycznych złóż złota

Najbliższą drogą do miejsca tragedii jest Endeavour Battlecamp Road, która częściowo biegnie wzdłuż rzeki Laura. Obszar znajduje się w pobliżu historycznych złóż złota Palmer River, gdzie złoto odkryto w 1873 roku.

Właściciel sklepu w Laurze, Harold Tavner, powiedział, że jeden z towarzyszy zmarłego skontaktował się z nim podczas oczekiwania na przybycie służb ratunkowych. Według jego relacji mężczyzna na miejscu próbował przygotować miejsce do lądowania śmigłowca i pytał o wymagane wymiary terenu. W związku ze śmiercią zostanie przygotowany raport dla koronera.

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