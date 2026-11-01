Таїланд і Бутан підписали три угоди про медицину та чисту енергію — Bangkok Post

Таїланд і Бутан у Тхімпху підписали три угоди про співпрацю у сфері охорони здоров’я, фінансування сільського господарства та чистої енергетики. Церемонія відбулася під час офіційного візиту прем’єр-міністра Таїланду Анутіна Чарнвіракула до Бутану, повідомляє Bangkok Post.

За словами представника уряду Таїланду Еккапоба Піанпісеса, домовленості мають посилити обмін знаннями й технологіями, поліпшити медичні послуги, розширити доступ фермерів і малого бізнесу до фінансування та підтримати розвиток відновлюваної енергетики.

Співпраця у сфері медицини

Перший меморандум уклали міністерства охорони здоров’я Таїланду та Бутану. Він передбачає співробітництво у сфері загального медичного забезпечення, профілактики й контролю захворювань, підготовки медперсоналу та медичних досліджень.

Документ також охоплює цифрову медицину, телемедицину та використання штучного інтелекту. Окремо передбачені механізми, за якими пацієнти з Бутану зможуть отримувати лікування в державних лікарнях Таїланду.

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Фінанси для фермерів і сонячний проєкт

Другий документ є поновленим меморандумом про фінансову співпрацю між Банком сільського господарства та сільськогосподарських кооперативів Таїланду і Банком розвитку Бутану. Він стосується зеленого кредитування сталого агровиробництва, оцінювання кредитних ризиків, транскордонних грошових переказів і торгівлі аграрною та продукцією місцевих громад.

Третій документ передбачає технічну допомогу для перегляду техніко-економічного обґрунтування та детального проєктування запропонованого сонячно-аграрного проєкту потужністю 100 мегаватів у Тарейтхангу в Бутані. У ньому беруть участь Таїландська агенція економічного співробітництва із сусідніми країнами, Міністерство фінансів Бутану та Norion Renewable Energy Ltd.

Підписання угод відбулося після переговорів Анутіна Чарнвіракула з прем’єр-міністром Бутану Церінгом Тобгаєм 30 жовтня. Сторони також обговорили розширення співпраці у торгівлі, інвестиціях, інфраструктурі, охороні здоров’я, освіті та чистій енергетиці. Вони висловили сподівання, що угода про вільну торгівлю між країнами набуде чинності 1 січня 2027 року.

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