Таиланд и Бутан подписали в Тхимпху три соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, финансирования сельского хозяйства и чистой энергетики. Церемония состоялась во время официального визита премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула в Бутан, сообщает Bangkok Post.

По словам представителя правительства Таиланда Эккапоба Пианписеса, договоренности должны укрепить обмен знаниями и технологиями, улучшить медицинские услуги, расширить доступ фермеров и малого бизнеса к финансированию и поддержать развитие возобновляемой энергетики.

Сотрудничество в сфере медицины

Первый меморандум заключили министерства здравоохранения Таиланда и Бутана. Он предусматривает сотрудничество в сфере всеобщего медицинского обеспечения, профилактики и контроля заболеваний, подготовки медицинского персонала и медицинских исследований.

Документ также охватывает цифровую медицину, телемедицину и использование искусственного интеллекта. Отдельно предусмотрены механизмы, по которым пациенты из Бутана смогут получать лечение в государственных больницах Таиланда.

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Финансы для фермеров и солнечный проект

Второй документ представляет собой обновленный меморандум о финансовом сотрудничестве между Банком сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов Таиланда и Банком развития Бутана. Он касается зеленого кредитования устойчивого агропроизводства, оценки кредитных рисков, трансграничных денежных переводов и торговли аграрной продукцией и продукцией местных сообществ.

Третий документ предусматривает техническую помощь для пересмотра технико-экономического обоснования и детального проектирования предлагаемого солнечно-аграрного проекта мощностью 100 мегаватт в Тарейтханге в Бутане. В нем участвуют Таиландское агентство экономического сотрудничества с соседними странами, Министерство финансов Бутана и Norion Renewable Energy Ltd.

Подписание соглашений состоялось после переговоров Анутина Чарнвиракула с премьер-министром Бутана Церингом Тобгаем 30 октября. Стороны также обсудили расширение сотрудничества в торговле, инвестициях, инфраструктуре, здравоохранении, образовании и чистой энергетике. Они выразили надежду, что соглашение о свободной торговле между странами вступит в силу 1 января 2027 года.

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