Tajlandia i Bhutan podpisały w Thimphu trzy umowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, finansowania rolnictwa i czystej energii. Ceremonia odbyła się podczas oficjalnej wizyty premiera Tajlandii Anutina Charnvirakula w Bhutanie — informuje Bangkok Post.

Według rzecznika rządu Tajlandii Ekkapoba Pianpisesa porozumienia mają wzmocnić wymianę wiedzy i technologii, poprawić usługi medyczne, rozszerzyć dostęp rolników i małych przedsiębiorstw do finansowania oraz wesprzeć rozwój energii odnawialnej.

Współpraca w dziedzinie medycyny

Pierwsze memorandum zawarły ministerstwa zdrowia Tajlandii i Bhutanu. Przewiduje ono współpracę w zakresie powszechnego zabezpieczenia medycznego, profilaktyki i kontroli chorób, szkolenia personelu medycznego oraz badań medycznych.

Dokument obejmuje także medycynę cyfrową, telemedycynę i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Osobno przewidziano mechanizmy, dzięki którym pacjenci z Bhutanu będą mogli otrzymywać leczenie w państwowych szpitalach Tajlandii.

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Finanse dla rolników i projekt solarny

Drugi dokument to odnowione memorandum o współpracy finansowej między Bankiem Rolnictwa i Spółdzielni Rolniczych Tajlandii a Bankiem Rozwoju Bhutanu. Dotyczy ono zielonego kredytowania zrównoważonej produkcji rolnej, oceny ryzyka kredytowego, transgranicznych przekazów pieniężnych oraz handlu produktami rolnymi i produktami lokalnych społeczności.

Trzeci dokument przewiduje pomoc techniczną przy przeglądzie studium wykonalności i szczegółowego projektu proponowanego projektu solarno-rolniczego o mocy 100 megawatów w Tareythangu w Bhutanie. Uczestniczą w nim Tajlandzka Agencja Współpracy Gospodarczej z Krajami Sąsiednimi, Ministerstwo Finansów Bhutanu oraz Norion Renewable Energy Ltd.

Podpisanie umów nastąpiło po rozmowach Anutina Charnvirakula z premierem Bhutanu Tsheringiem Tobgayem 30 października. Strony omówiły także rozszerzenie współpracy w handlu, inwestycjach, infrastrukturze, ochronie zdrowia, edukacji i czystej energii. Wyraziły nadzieję, że umowa o wolnym handlu między krajami wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku.

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