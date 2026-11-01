泰国和不丹在廷布签署了三项涉及医疗卫生、农业融资和清洁能源合作的协议。仪式在泰国总理阿努廷·查恩威拉军访问不丹期间举行，据《曼谷邮报》报道。

泰国政府发言人埃卡波布·皮安皮塞斯表示，这些协议旨在加强知识和技术交流，改善医疗服务，扩大农民和小企业获得融资的渠道，并支持可再生能源的发展。

医疗领域合作

首份备忘录由泰国和不丹的卫生部签署。该备忘录规定在全民医疗保障、疾病预防与控制、医务人员培训和医学研究领域开展合作。

该文件还涵盖数字医疗、远程医疗和人工智能的使用。此外，文件规定了相关机制，使不丹患者能够在泰国公立医院接受治疗。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

农民融资与太阳能项目

第二份文件是泰国农业与农业合作社银行和不丹开发银行之间续签的金融合作备忘录。该文件涉及对可持续农业生产的绿色信贷、信贷风险评估、跨境汇款，以及农产品和当地社区产品贸易。

第三份文件规定为审查不丹塔雷坦拟议的100兆瓦农业太阳能项目的可行性研究和详细设计提供技术援助。参与方包括泰国邻国经济合作署、不丹财政部和Norion Renewable Energy Ltd.

这些协议是在阿努廷·查恩威拉军10月30日与不丹首相策林·托布盖会谈后签署的。双方还讨论了扩大在贸易、投资、基础设施、医疗卫生、教育和清洁能源领域的合作。他们表示希望，两国自由贸易协定将于2027年1月1日生效。

关注我们在