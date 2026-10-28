以色列耶路撒冷地区法院裁定，将37岁的平哈斯·哈西·兰——伊塔马尔定居点附近地区的安全协调员——转为居家监禁。他被控在约旦河西岸向一对巴勒斯坦夫妇的汽车开枪，导致该女子重伤，《耶路撒冷邮报》报道。

法院裁决

法官埃拉德·佩尔斯基驳回了检方要求在审判结束前继续羁押兰的请求。他将被转至戈兰高地居家监禁。法院考虑到被告没有犯罪前科且曾服兵役，而检方没有提出他在被起诉后会干预司法程序的具体风险。

兰被控在加重情节下故意造成严重人身伤害以及妨碍司法公正。该案的预审定于11月12日举行。

检方与辩方的说法

根据检方说法，9月18日，兰与一名持枪的职业军人乘坐Ranger全地形车抵达纳布卢斯附近的巴勒斯坦村庄阿克拉巴，该地位于他的责任区之外。检方称，军方官员此前曾警告他必须遵守程序，包括武器使用规则。

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调查人员称，在村中，兰在没有合法授权的情况下拦下路人并检查他们的证件。随后，他命令一辆载有一对夫妇的马自达汽车司机停车。根据起诉书，司机因担心遭受暴力而加速驶离，因为这些男子并非军人，其中一人还戴着面罩。

检方称，此后兰至少向正在驶离的汽车开了三枪。两颗子弹击中了车辆及乘客阿西尔·巴尼·贾比尔：一颗击中她的上背部并卡在靠近心脏的肺部，另一颗击中臀部区域。该女子接受了取出子弹的手术，之后在医院住了数天。

检方还称，兰返回枪击现场寻找弹壳，后来向安全部队否认自己曾在现场或知晓该事件。由Honenu组织代理的辩方坚持另一种说法：一辆没有车牌的汽车据称驶向兰及其同伴，迫使他们跳到一旁，而兰为试图拦停该车向空中开枪。

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