南澳大利亚州格拉德斯通的历史监狱 Gladstone Gaol 在关闭四年后重新向游客开放。该场所的新管理方 Lantern Ghost Tours 已开始在此举办带有神秘元素的主题游览，ABC News报道。

今年，Lantern Ghost Tours 从环境与水资源部获得了该场所的许可证。面向公众开放至万圣节的游览活动已全部售罄。项目协调员娜奥米·贝利表示，由于需求旺盛，公司增加了新的游览场次，并且周六晚上的预订数量可观。

该地区的旅游景点

Gladstone Community Development and Tourism Association 主席戴维·卡特福德称，这座监狱是南弗林德斯山脉地区重要的旅游景点。他表示，在此前的运营方于2022年停止运营后，社区居民认识到了这处景点的重要性。

2025年举行的一次开放日吸引了约1300人参加。卡特福德认为，这证实了人们对这座前监狱的兴趣仍然存在。

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Gladstone Gaol的历史

1879年，当局决定在格拉德斯通建造一座监狱，以减轻奥古斯塔港和阿德莱德监狱的压力。该设施于1881年启用，并按其主要用途运行了近一个世纪。在不同时期，它曾关押男女囚犯，之后成为男子监狱，并在第二次世界大战期间被用作军事监狱。

1975年，政府关闭了该设施，其建筑当时仍没有自来水供应。此后，社区持续保障公众进入该场所：这里举办游览活动，并提供住宿和举办活动。此前的管理方于2022年离开该场所，理由是COVID-19疫情后志愿者人数减少。

Lantern Ghost Tours还计划在场地内开设咖啡馆并开展修复工作，以扩大举办活动的可能性，并让游客了解这座监狱的历史。

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