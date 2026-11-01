В Гладстоне в Южной Австралии историческая тюрьма Gladstone Gaol вновь открылась для посетителей после четырёхлетнего перерыва. Новые смотрители объекта, компания Lantern Ghost Tours, начали проводить там тематические экскурсии с элементами мистики, сообщает ABC News.

В этом году Lantern Ghost Tours получила лицензию на объект от Департамента окружающей среды и водных ресурсов. Экскурсии, открытые для публики до Хэллоуина, были полностью распроданы. Координатор проекта Наоми Бейли сообщила, что из-за высокого спроса компания добавила новые туры и имеет значительное количество бронирований на субботние вечера.

Туристическая достопримечательность региона

Президент Gladstone Community Development and Tourism Association Дэвид Катфорд назвал тюрьму важным туристическим объектом для района Южных хребтов Флиндерс. По его словам, жители общины осознали значение достопримечательности после того, как прежние операторы прекратили работу в 2022 году.

Однодневный день открытых дверей в 2025 году посетили около 1300 человек. По мнению Катфорда, это подтвердило сохранение интереса к бывшей тюрьме.

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История Gladstone Gaol

Решение построить тюрьму в Гладстоне приняли в 1879 году, чтобы снизить нагрузку на тюрьмы Порт-Огасты и Аделаиды. Учреждение открылось в 1881 году и функционировало по основному назначению почти столетие. В разные периоды оно было тюрьмой для заключённых обоих полов, затем стало мужской тюрьмой, а во время Второй мировой войны использовалось как военная тюрьма.

В 1975 году правительство закрыло учреждение, в здании которого на тот момент всё ещё не было водопровода. В дальнейшем община поддерживала доступность объекта для публики: там проводили экскурсии, организовывали проживание и мероприятия. Прежние смотрители покинули объект в 2022 году, сославшись на сокращение числа волонтёров после пандемии COVID-19.

Lantern Ghost Tours также планирует открыть на территории кафе и провести реставрационные работы, чтобы расширить возможности для проведения мероприятий и знакомства посетителей с историей тюрьмы.

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