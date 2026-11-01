W Gladstone w Australii Południowej historyczne więzienie Gladstone Gaol ponownie otwarto dla zwiedzających po czteroletniej przerwie. Nowi opiekunowie obiektu, firma Lantern Ghost Tours, rozpoczęli organizowanie tam tematycznych wycieczek z elementami mistyki, informuje ABC News.

W tym roku Lantern Ghost Tours otrzymała licencję na obiekt od Departamentu Środowiska i Zasobów Wodnych. Wycieczki, dostępne dla publiczności do Halloween, zostały całkowicie wyprzedane. Koordynatorka projektu Naomi Bailey poinformowała, że z powodu wysokiego popytu firma dodała nowe wycieczki i ma znaczną liczbę rezerwacji na sobotnie wieczory.

Atrakcja turystyczna regionu

Prezes Gladstone Community Development and Tourism Association David Catford nazwał więzienie ważnym obiektem turystycznym dla obszaru Południowych Gór Flindersa. Jak stwierdził, mieszkańcy społeczności uświadomili sobie znaczenie tego miejsca po tym, jak poprzedni operatorzy zakończyli działalność w 2022 roku.

Jednorazowy dzień otwarty w 2025 roku odwiedziło około 1300 osób. Zdaniem Catforda potwierdziło to utrzymujące się zainteresowanie dawnym więzieniem.

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Historia Gladstone Gaol

Decyzję o budowie więzienia w Gladstone podjęto w 1879 roku, aby zmniejszyć obciążenie więzień w Port Augusta i Adelajdzie. Zakład otwarto w 1881 roku i przez niemal stulecie pełnił swoją podstawową funkcję. W różnych okresach był więzieniem dla osadzonych obu płci, później stał się więzieniem dla mężczyzn, a podczas II wojny światowej wykorzystywano go jako więzienie wojskowe.

W 1975 roku rząd zamknął zakład, w którego budynku w tamtym czasie nadal nie było instalacji wodociągowej. Później społeczność utrzymywała dostępność obiektu dla publiczności: organizowano tam wycieczki, noclegi i wydarzenia. Poprzedni opiekunowie opuścili obiekt w 2022 roku, powołując się na spadek liczby wolontariuszy po pandemii COVID-19.

Lantern Ghost Tours planuje również otworzyć na terenie obiektu kawiarnię i przeprowadzić prace restauratorskie, aby poszerzyć możliwości organizacji wydarzeń oraz zapoznawania odwiedzających z historią więzienia.

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