Суд в Ізраїлі призначив домашній арешт координатору безпеки — Jerusalem Post

Єрусалимський окружний суд в Ізраїлі постановив перевести під домашній арешт 37-річного Пінхаса Хасі Рана — координатора безпеки району поблизу поселення Ітамар. Його обвинувачують у стрілянині по автомобілю палестинського подружжя на Західному березі річки Йордан, унаслідок якої жінка зазнала тяжких поранень, повідомляє Jerusalem Post.

Рішення суду

Суддя Елад Перскі відхилив клопотання прокуратури про утримання Рана під вартою до завершення процесу. Його мають перевести під домашній арешт на Голанських висотах. Суд врахував, що обвинувачений не має судимостей і проходив військову службу, а прокуратура не навела конкретних ризиків його втручання в судовий розгляд після висунення обвинувачення.

Ранові інкримінують умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень за обтяжувальних обставин та перешкоджання правосуддю. Попереднє слухання у справі призначили на 12 листопада.

Версії прокуратури та захисту

За версією обвинувачення, 18 вересня Ран разом з озброєним кадровим військовослужбовцем прибув на всюдиході Ranger до палестинського села Акраба поблизу Наблуса, за межами своєї зони відповідальності. Як стверджує прокуратура, раніше військові посадовці попереджали його про необхідність дотримуватися процедур, зокрема правил застосування зброї.

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Слідство заявляє, що в селі Ран зупиняв перехожих і перевіряв їхні документи без законних повноважень. Згодом він наказав зупинитися водієві Mazda, у якому їхало подружжя. Водій, за даними обвинувального акта, прискорився, злякавшись насильства, оскільки чоловіки не були військовими, а один із них був у масці.

Прокуратура стверджує, що після цього Ран зробив щонайменше три постріли в автомобіль, який від'їжджав. Дві кулі влучили в машину та пасажирку Асіль Бані Джабер: одна поранила її у верхню частину спини й застрягла в легені поблизу серця, інша влучила в ділянку сідниці. Жінці провели операцію з видалення куль, після чого вона кілька днів перебувала в лікарні.

Також прокуратура заявляє, що Ран повернувся на місце стрілянини та шукав гільзи, а пізніше заперечував перед силовиками, що був присутній там або знав про інцидент. Захист, який представляє організація Honenu, наполягає на іншій версії: автомобіль без номерних знаків нібито рухався на Рана та його супутника, через що вони відскочили вбік, а Ран зробив постріли в повітря, намагаючись зупинити машину.

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