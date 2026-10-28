Jerozolimski Sąd Okręgowy w Izraelu postanowił skierować do aresztu domowego 37-letniego Pinchasa Hasi Rana, koordynatora bezpieczeństwa obszaru w pobliżu osiedla Itamar. Jest on oskarżony o strzelanie do samochodu palestyńskiego małżeństwa na Zachodnim Brzegu Jordanu, w wyniku czego kobieta odniosła ciężkie obrażenia, podaje Jerusalem Post.

Decyzja sądu

Sędzia Elad Persky odrzucił wniosek prokuratury o pozostawienie Rana w areszcie do zakończenia procesu. Ma on zostać przeniesiony do aresztu domowego na Wzgórzach Golan. Sąd wziął pod uwagę, że oskarżony nie był wcześniej karany i służył w wojsku, a prokuratura nie wskazała konkretnych zagrożeń, że po postawieniu zarzutów będzie ingerował w postępowanie sądowe.

Ranowi zarzuca się umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach obciążających oraz utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Wstępne posiedzenie w sprawie wyznaczono na 12 listopada.

Wersje prokuratury i obrony

Według oskarżenia 18 września Ran wraz z uzbrojonym żołnierzem zawodowym przybył pojazdem terenowym Ranger do palestyńskiej wsi Akraba w pobliżu Nablusu, poza swoim obszarem odpowiedzialności. Jak twierdzi prokuratura, wcześniej wojskowi urzędnicy ostrzegali go o konieczności przestrzegania procedur, w tym zasad użycia broni.

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Śledztwo twierdzi, że we wsi Ran zatrzymywał przechodniów i sprawdzał ich dokumenty bez uprawnień prawnych. Później nakazał zatrzymać się kierowcy Mazdy, którą podróżowało małżeństwo. Według aktu oskarżenia kierowca przyspieszył, obawiając się przemocy, ponieważ mężczyźni nie byli wojskowymi, a jeden z nich miał maskę.

Prokuratura twierdzi, że następnie Ran oddał co najmniej trzy strzały do oddalającego się samochodu. Dwie kule trafiły w auto i pasażerkę Aseel Bani Jaber: jedna zraniła ją w górną część pleców i utkwiła w płucu w pobliżu serca, druga trafiła w okolice pośladka. Kobieta przeszła operację usunięcia kul, po czym przez kilka dni przebywała w szpitalu.

Prokuratura twierdzi również, że Ran wrócił na miejsce strzelaniny i szukał łusek, a później zaprzeczał przed służbami bezpieczeństwa, że tam był lub wiedział o incydencie. Obrona, reprezentowana przez organizację Honenu, utrzymuje inną wersję: samochód bez tablic rejestracyjnych miał rzekomo jechać w kierunku Rana i jego towarzysza, przez co musieli odskoczyć na bok, a Ran oddał strzały w powietrze, próbując zatrzymać pojazd.

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