11-letnia Egipcjanka Mayar Mohammed została zwyciężczynią konkursu Arab Reading Challenge, którego ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Dubaju w ZEA. Otrzymała 500 tys. dirhamów i podczas rywalizacji przeczytała ponad 60 książek, informuje The National.

Mayar Mohammed oświadczyła, że przeznaczy nagrodę, aby pomóc w budowie biblioteki w swojej szkole. Drugie miejsce zajęła 16-letnia Ghazal Tim z Palestyny, a trzecia była 11-letnia Rian Al-Zakri z Arabii Saudyjskiej.

Inni laureaci konkursu

Podczas ceremonii ogłoszono również zwycięzców w innych kategoriach. Fakhri Mayas z Jordanii otrzymała 300 tys. dirhamów i tytuł wybitnej mentorki za pracę z uczniami. Szkoła podstawowa Seedy Amer w Tunezji zdobyła nagrodę dla najlepszej szkoły oraz premię w wysokości 1 mln dirhamów.

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W kategorii dla arabskich uczniów mieszkających za granicą zwyciężył Suhaib Maeed z Nowej Zelandii. Mahmoud Omran z Syrii otrzymał 200 tys. dirhamów oraz tytuł mistrza czytania w kategorii People of Determination.

Ponad 40 milionów uczestników

W tym roku w Arab Reading Challenge wzięło udział ponad 40,286 mln uczniów z 60 krajów, w tym 74 062 uczestników w kategorii People of Determination. To o 24% więcej niż w poprzednim sezonie. Do konkursu przystąpiło 138 426 szkół i 161 507 mentorów.

Inicjatywę zapoczątkował w 2015 roku szejk Mohammed bin Rashid, wiceprezydent ZEA i władca Dubaju. Przez cały okres istnienia konkursu wnioski o udział złożyło ponad 203 mln uczniów; zarejestrowano także ponad 1,065 mln zgłoszeń szkolnych i ponad 1,193 mln mentorów.

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