11岁的埃及女孩玛雅尔·穆罕默德赢得了阿拉伯阅读挑战赛，颁奖典礼在阿联酋迪拜举行。她获得了50万迪拉姆，并在比赛期间阅读了60多本书，据《The National》报道。

玛雅尔·穆罕默德表示，她将把奖金用于帮助在自己的学校建设一座图书馆。来自巴勒斯坦的16岁女孩加扎尔·蒂姆获得第二名，来自沙特阿拉伯的11岁女孩里安·阿尔-扎克里获得第三名。

其他获奖者

颁奖典礼还公布了其他类别的获奖者。来自约旦的法赫里·马亚斯因指导学生获得30万迪拉姆和杰出导师称号。突尼斯的Seedy Amer小学获得最佳学校奖及100万迪拉姆奖金。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在海外阿拉伯学生类别中，来自新西兰的苏海卜·马伊德获胜。来自叙利亚的马哈茂德·奥姆兰获得20万迪拉姆和“People of Determination”类别阅读冠军称号。

超过4000万名参与者

今年，来自60个国家的超过4028.6万名学生参加了阿拉伯阅读挑战赛，其中包括“People of Determination”类别的74,062名参与者。这比上一赛季增加了24%。共有138,426所学校和161,507名导师参加了该比赛。

该倡议于2015年由阿联酋副总统兼迪拜统治者谢赫穆罕默德·本·拉希德发起。在该比赛举办期间，已有超过2.03亿名学生提交参赛申请；此外，登记的学校参赛次数超过106.5万次，登记的导师超过119.3万人。

关注我们在