11-летняя египтянка Майяр Мохаммед стала победительницей конкурса Arab Reading Challenge, церемония награждения которого состоялась в Дубае, ОАЭ. Она получила 500 тысяч дирхамов и во время соревнования прочитала более 60 книг, сообщает The National.

Майяр Мохаммед заявила, что потратит премию, чтобы помочь построить библиотеку в своей школе. Второе место заняла 16-летняя Газаль Тим из Палестины, а третьей стала 11-летняя Риан Аль-Закри из Саудовской Аравии.

Другие лауреаты конкурса

Во время церемонии также объявили победителей в других категориях. Фахри Маяс из Иордании получила 300 тысяч дирхамов и звание выдающегося наставника за работу с учениками. Начальная школа Seedy Amer в Тунисе получила награду лучшей школы и премию в 1 миллион дирхамов.

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В категории для арабских учеников, живущих за границей, победил Сухайб Маид из Новой Зеландии. Махмуд Омран из Сирии получил 200 тысяч дирхамов и звание чемпиона по чтению в категории People of Determination.

Более 40 миллионов участников

В этом году в Arab Reading Challenge приняли участие более 40,286 миллиона учеников из 60 стран, в том числе 74 062 участника в категории People of Determination. Это на 24% больше, чем в предыдущем сезоне. К конкурсу присоединились 138 426 школ и 161 507 наставников.

Инициативу в 2015 году основал шейх Мохаммед бин Рашид, вице-президент ОАЭ и правитель Дубая. За все время существования конкурса заявки на участие подали более 203 миллионов учеников; также были зарегистрированы более 1,065 миллиона школьных заявок и более 1,193 миллиона наставников.

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