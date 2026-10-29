Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wezwał do przeglądu niektórych ulg dla rodzin wielokulturowych, w tym ich priorytetowego dostępu do subsydiowanych ośrodków opieki poporodowej w Seulu. Jak informuje Korea Herald, prezydent oświadczył, że władze sprawdzą, czy istnieje istotna potrzeba nie tylko zapobiegania szkodom dla takich rodzin, lecz także przyznawania im preferencji.

Priorytet w ośrodkach opieki poporodowej

Dyskusja rozpoczęła się po wpisie Lee na X w środę. Zwrócił on uwagę na zasady przyjęć do programu subsydiowanych ośrodków opieki poporodowej, działającego za pośrednictwem prywatnych placówek partnerskich. Matki z rodzin wielokulturowych mają drugi priorytet wraz z matkami z niepełnosprawnościami, uciekinierami z Korei Północnej, a także osobami wyróżnionymi za zasługi dla państwa lub członkami ich rodzin.

Pierwszy priorytet przy przyjęciach mają otrzymywać beneficjenci podstawowej pomocy społecznej oraz osoby o dochodach zbliżonych do granicy ubóstwa. W czwartek Lee stwierdził, że niektóre programy nie powinny przekształcać się w nadmierne przywileje ani odwrotną dyskryminację. Podkreślił, że jego słowa dotyczą przeglądu pewnych nadmiernych przywilejów, a nie zachęcania do dyskryminacji czy nienawiści.

Administracja prezydenta poinformowała o zamiarze zabiegania o zmiany w dekrecie wykonawczym do ustawy o zdrowiu matek i dzieci, aby pomoc w opiece poporodowej była przede wszystkim udzielana matkom, które najbardziej jej potrzebują.

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Reakcja migrantek i obrońców praw

Przedstawiciele rodzin wielokulturowych oraz obrońcy praw migrantów zakwestionowali twierdzenia o nadmiernym wsparciu dostępnym dla tych osób. Kobieta z Chin, która 20 lat temu wyszła za mąż za Koreańczyka, powiedziała, że jej rodzina otrzymywała jedynie ogólną pomoc dostępną w zależności od dochodów. Według niej kobiety z małymi dziećmi korzystają głównie z bezpłatnych zajęć dla dzieci w centrach wielokulturowych w weekendy.

Przedstawicielka organizacji pomagającej migrantkom w Seulu zaznaczyła, że priorytet w ośrodkach opieki poporodowej uwzględnia brak krewnych, przyjaciół lub sąsiadów, którzy mogliby pomóc po porodzie, u wielu migrantek. Dodała, że wiele takich rodzin i tak należy do kategorii uprawnionych do pierwszeństwa w pomocy społecznej ze względu na niskie dochody.

Obrońcy praw ostrzegli również, że dyskusja może nasilić wrogość wobec cudzoziemców. Wskazali, że lokalne programy obejmują głównie rodziny, w których jeden z małżonków jest obywatelem Korei Południowej, podczas gdy rodziny z dwojgiem cudzoziemców często nie mają takiego dostępu do wsparcia.

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